РФ втрачає за ніч по шість танків. Гайдай про контрнаступ ЗСУ біля Кремінної

"Поблизу Кремінної ЗСУ поступово звільняють територію Луганської області", - заявив Гайдай.

За його словами, росіяни бояться деокупації цього міста, тому перекинули туди декілька підрозділів десантників та танки.

"Якщо не щодня, то через день окупанти втрачають на цьому напрямку по 6-7 танків за ніч", - додав очільник області.

Також Гайдай додав, що у Білогорівці українські військові вдало відбивають всі наступи росіян.