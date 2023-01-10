РФ втрачає за ніч по шість танків. Гайдай про контрнаступ ЗСУ біля Кремінної

Збройні сили України поступово просуваються у напрямку Кремінної та знищують мінімум шість ворожих танків за одну ніч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.
"Поблизу Кремінної ЗСУ поступово звільняють територію Луганської області", - заявив Гайдай.
За його словами, росіяни бояться деокупації цього міста, тому перекинули туди декілька підрозділів десантників та танки.
"Якщо не щодня, то через день окупанти втрачають на цьому напрямку по 6-7 танків за ніч", - додав очільник області.
Також Гайдай додав, що у Білогорівці українські військові вдало відбивають всі наступи росіян.
Нагадаємо, що українські військові трохи просунулися у напрямку Кремінної Луганської області. Водночас війська РФ намагаються збільшувати інтенсивність боїв у районі Бахмута та Соледара Донецької області.
Російські війська "просідають" на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області. Тому окупанти перекидають сили з Бахмутського напрямку.
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