РФ теряет за ночь до шести танков. Гайдай о контрнаступлении ВСУ возле Кременной

"Вблизи Кременной ВСУ постепенно освобождают территорию Луганской области", - заявил Гайдай.

По его словам, россияне боятся деоккупации этого города, потому перебросили туда несколько подразделений десантников и танки.

"Если не каждый день, то через день оккупанты теряют на этом направлении по 6-7 танков за ночь", - добавил глава области.

Гайдай добавил, что в Белогоровке украинские военные удачно отражают все наступления россиян.