РФ теряет за ночь до шести танков. Гайдай о контрнаступлении ВСУ возле Кременной

Вооруженные силы Украины постепенно продвигаются в направлении Кременной и уничтожают минимум шесть вражеских танков за одну ночь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.
"Вблизи Кременной ВСУ постепенно освобождают территорию Луганской области", - заявил Гайдай.
По его словам, россияне боятся деоккупации этого города, потому перебросили туда несколько подразделений десантников и танки.
"Если не каждый день, то через день оккупанты теряют на этом направлении по 6-7 танков за ночь", - добавил глава области.
Гайдай добавил, что в Белогоровке украинские военные удачно отражают все наступления россиян.
Напомним, что украинские военные немного продвинулись в направлении Кременной Луганской области. В то же время, войска РФ пытаются увеличивать интенсивность боев в районе Бахмута и Соледара Донецкой области.
Российские войска "проседают" на участке фронта вблизи Кременной Луганской области. Поэтому оккупанты опрокидывают силы из Бахмутского направления.
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