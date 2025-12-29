РФ втрачає на фронті у шість разів більше військових, ніж Україна, - Сирський

Росія втрачає на фронті в шість разів більше військових, ніж Україна. Щоденні втрати окупантів на фронті становлять 1000-1100 солдатів.
Як передає РБК-Україна, про це в інтерв'ю "24 каналу" заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
Його запитали про число незворотних ворожих втрат, навівши підрахунки росіян щодо підписаних контрактів зі збройними силами. Зокрема, в окупантів виникла розбіжність приблизно у півтора мільйона між тими, які були заявлені як залучені до війська, і 700 тисячами, які наразі на фронті.
"Так, це реальні втрати. Про це свідчить те, що ворог планував у цьому році сформувати 14 нових дивізій. Сформувати вдалося лише сім: дві дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку. Формування інших семи бригад перенесли на наступний рік", - зазначив Сирський.
РФ змушена брати особовий склад цих дивізій і комплектувати його у бойові частини, що підтверджує проблеми у країни-агресорки з набором людей.
"Цьому сприяє ефективність наших військ. Останні цифри свідчать про те, що щоденні втрати (ворога, - ред.) - в середньому 1000-1100 осіб", - повідомив головком ЗСУ.
Він також підтвердив різницю у втратах РФ та України - окупанти втрачають приблизно у шість разів більше солдатів, ніж українці.
"Це різниця саме по вбитих. Це загальна цифра по всіх Збройних силах", - наголосив Сирський.
Нагадаємо, з початку повномасштабної війни країна-агресорка втратила на фронті 1 205 690 солдатів. Зокрема, минулої доби, 28 грудня, ворожі втрати становили 1180 військових.
Зазначимо, західні чиновники в коментарі Financial Times розповіли про те, що російські генерали часто брешуть диктатору Володимиру Путіну про ситуацію на фронті. З цієї причини у глави Кремля з'являється віра в те, що РФ нібито може перемогти Україну.