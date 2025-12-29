РФ втрачає на фронті у шість разів більше військових, ніж Україна, - Сирський

Його запитали про число незворотних ворожих втрат, навівши підрахунки росіян щодо підписаних контрактів зі збройними силами. Зокрема, в окупантів виникла розбіжність приблизно у півтора мільйона між тими, які були заявлені як залучені до війська, і 700 тисячами, які наразі на фронті.

"Так, це реальні втрати. Про це свідчить те, що ворог планував у цьому році сформувати 14 нових дивізій. Сформувати вдалося лише сім: дві дивізії морської піхоти складаються лише з одного полку. Формування інших семи бригад перенесли на наступний рік", - зазначив Сирський.

РФ змушена брати особовий склад цих дивізій і комплектувати його у бойові частини, що підтверджує проблеми у країни-агресорки з набором людей.

"Цьому сприяє ефективність наших військ. Останні цифри свідчать про те, що щоденні втрати (ворога, - ред.) - в середньому 1000-1100 осіб", - повідомив головком ЗСУ.

Він також підтвердив різницю у втратах РФ та України - окупанти втрачають приблизно у шість разів більше солдатів, ніж українці.

"Це різниця саме по вбитих. Це загальна цифра по всіх Збройних силах", - наголосив Сирський.