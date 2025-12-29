РФ теряет на фронте в шесть раз больше военных, чем Украина, - Сырский

Его спросили о числе необратимых вражеских потерь, приведя подсчеты россиян по подписанным контрактам с вооруженными силами. В частности, у оккупантов возникло расхождение примерно в полтора миллиона между теми, которые были заявлены как привлеченные в войска, и 700 тысячами, которые сейчас на фронте.

"Да, это реальные потери. Об этом свидетельствует то, что враг планировал в этом году сформировать 14 новых дивизий. Сформировать удалось только семь: две дивизии морской пехоты состоят только из одного полка. Формирование остальных семи бригад перенесли на следующий год", - отметил Сырский.

РФ вынуждена брать личный состав этих дивизий и комплектовать его в боевые части, что подтверждает проблемы у страны-агрессора с набором людей.

"Этому способствует эффективность наших войск. Последние цифры свидетельствуют о том, что ежедневные потери (врага, - ред.) - в среднем 1000-1100 человек", - сообщил главком ВСУ.

Он также подтвердил разницу в потерях РФ и Украины - оккупанты теряют примерно в шесть раз больше солдат, чем украинцы.

"Это разница именно по убитым. Это общая цифра по всем Вооруженным силам", - подчеркнул Сырский.