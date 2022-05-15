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РФ второй день подряд бьет "Ураганами" по Днепропетровской области: какая ситуация сейчас

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Днепр, Воскресенье 15 мая 2022 08:18
РФ второй день подряд бьет "Ураганами" по Днепропетровской области: какая ситуация сейчас Фото: РФ второй день подряд бьет "Ураганами" по Днепропетровской области (wikipedia.org)
Автор: Наталия Гурковская

В полночь на воскресенье, 15 мая, российские военные дважды обстреляли Широковскую общину в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночь снова с тревогой... В полночь враг дважды обстрелял Широковскую общину в Криворожском районе. Были из "Ураганов". Попали между селами", - рассказал он.

По словам Резниченко, никто не пострадал.

"Сейчас в области спокойно", - добавил глава региона.

Как сообщалось, на рассвете субботы, 14 мая, российские военные обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину Днепропетровской области. К счастью, люди не пострадали.

По данным на 13 мая с начала войны оккупанты выпустили уже более 140 ракет по Днепропетровской области. В результате погибли 17 мирных жителей.

С утра, 12 мая, российские оккупанты второй день подряд обстреляли Зеленодольскую общину. Российские военные ударили из "Ураганов", когда люди шли на работу, один человек погиб, второй получил ранения.

Утром среды, 11 мая, в Днепропетровской области были слышны взрывы. Российские оккупанты снова инициировали бои на границе с Херсонской областью.

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Днепропетровская область
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