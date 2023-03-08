РФ утром нанесла артиллерийский удар по одной из громад Никопольского района, - ОВА

Фото: РФ утром нанесла артиллерийский удар по одной из громад Никопольского района (Getty Images)

Российские оккупанты утром 8 марта из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.