РФ утром нанесла артиллерийский удар по одной из громад Никопольского района, - ОВА
Российские оккупанты утром 8 марта из артиллерии обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
"Враг накрыл огнем Марганецкую громаду", - указал чиновник.
По словам Лисака, захватчики нанесли артиллерийский удар. Пока детали о разрушении и пострадавших уточняются.
Глава ОВА добавил, что ночь в Днепропетровской области прошла без обстрелов.
Напомним, 6 марта россияне атаковали Никополь Днепропетровской области и повредили частные дома.
К слову, 4 марта оккупанты ударили по Никопольскому району из реактивной артиллерии. В результате вражеского обстрела погибли два человека.
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