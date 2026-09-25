РФ вранці вдарила по багатоповерхівці у Києві, загинула дитина (фото)

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що РФ в ніч на 25 вересня атакувала Україну майже 300 дронами. Частина з них - реактивні.

А обстріл Києва триває ще з ночі. Ворог влучив у 25-поверхівку в столиці, влучання було на рівні 4 поверху.