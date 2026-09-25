РФ вранці вдарила по багатоповерхівці у Києві, загинула дитина (фото)

Вранці 25 вересня у Києві ворожий дрон влучив у багатоповерхівку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію та міського голову Віталія Кличка.
"За попередньою інформацією, у Печерському ройоні внаслідок падіння БпЛА пошкоджено житловий будинок. Служби слідують на місце події", - йдеться у повідомленні КМВА.
За даними Повітряних сил ЗСУ, столицю атакував реактивний "Шахед". Про його перебування над містом ПС повідомляли близько 8 ранку.
Очевидці у соцмережах повідомляють, що на місці удару виникла пожежа.
Віталій Кличко уточнив, що влучання було у будинок на рівні 7-10 поверхів.
Оновлено. У КМВА уточнили, що наразі відомо про одну постраждалу людину унаслідок атаки.
Оновлено о 09:08
Унаслідок удару загинув 14-річний хлопець.
Троє постраждалих наразі в столиці від атаки ворога 25 вересня. Всіх поранених медики госпіталізували. Один постраждалий - у тяжкому стані.
Оновлено о 09:32.
У поліції показали фото будинку у Печерському районі, в який влучив "Шахед".
Фото: наслідки удару по Києву (https://t.me/gunpKyiv)
"Щонайменше семеро мешканців отримали поранення. Інформація щодо кількості потерпілих уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що РФ в ніч на 25 вересня атакувала Україну майже 300 дронами. Частина з них - реактивні.
А обстріл Києва триває ще з ночі. Ворог влучив у 25-поверхівку в столиці, влучання було на рівні 4 поверху.