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РФ утром ударила по многоэтажке в Киеве

08:42 25.09.2026 Пт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ ударила по дому в Киеве (Getty Images)

Утром 25 сентября в Киеве вражеский дрон попал в многоэтажку.

"По предварительной информации, в Печерском ройоне в результате падения БПЛА поврежден жилой дом. Службы следуют на место происшествия", - говорится в сообщении КМВА.

По данным Воздушных сил ВСУ, столицу атаковал реактивный "Шахед". О его пребывании над городом ПС сообщали около 8 утра.

Очевидцы соцсетей сообщают, что на месте удара возник пожар.

Виталий Кличко уточнил, что попадание было в здание на уровне 7-10 этажей. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Обновлено. В КМВА уточнили, что в настоящее время известно об одном пострадавшем человеке в результате атаки.

Напомним, РБК-Украина сообщало, что РФ в ночь на 25 сентября атаковала Украину почти 300 дронами. Часть из них - реактивные.

А обстрел Киева продолжается еще с ночи. Враг попал в 25-этажку в столице, попадание было на уровне 4 этажа.

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