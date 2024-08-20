РФ вперше застосувала в бою "Панцирь-СМ-СВ" з "гіперзвуковою" ракетою, - Defense Express
Росія ймовірно вперше використала модернізований зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-СМ-СВ" у бойових умовах під час випробувань.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Ззаначається, що версія "Панцирь-СМ-СВ" у Росії почала розроблятись тоді, коли колісна версія "Панцирь-СМ" не зацікавила російських військових. На розробку "Панцирь-СМ-СВ" скоріше за все вплинули вади попередника - через високий центр маси він іноді перекидався на поворотах а також був малопрохідним.
Основні характеристики "Панцирь-СМ-СВ":
- Мобільність: Завдяки гусеничній платформі, "Панцирь-СМ-СВ" здатний пересуватися по складних місцевостях і супроводжувати військові підрозділи в бойових умовах.
- Озброєння: Комплекс оснащений гарматами та ракетами з покращеними характеристиками. Нові гіперзвукові ракети дозволяють збивати швидкісні та маневрові цілі.
- Дальність дії: У порівнянні з попередніми версіями, дальність ураження цілей була подвоєна, що робить систему більш ефективною проти сучасних загроз.
- Радар та система наведення: Оновлена система радарів і наведення дозволяє ефективніше відстежувати та знищувати цілі на великих відстанях і висотах.
- Призначення: "Панцирь-СМ-СВ" може захищати як стаціонарні об'єкти, так і мобільні угрупування військ, виконуючи завдання в умовах активних бойових дій.
Комплекс отримав оновлену оптико-прицільну станцію, а дальність ураження цілей збільшили з 20 до 40 км. Останнє за рахунок введення нової "гіперзвукової" зенітної ракети. Яка нібито дозволяє збивати не лише балістичні, а навіть гіперзвукові ракети.
Раніше РБУ=К-Україна писало про те, що спецпризначенці СБУ "полюють" на російські системи протиповітряної оборони. Також українські військові знищують російську ППО у Криму. Так, у червні відбулося декілька атак на позиції С-300 та С-400 на окупованому півострові.
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