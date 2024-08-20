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РФ впервые применила в бою "Панцирь-СМ-СВ" с "гиперзвуковой" ракетой, - Defense Express

Вторник 20 августа 2024 18:31
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РФ впервые применила в бою "Панцирь-СМ-СВ" с "гиперзвуковой" ракетой, - Defense Express Фото: "Панцирь-СМ-СВ" (росСМИ)
Автор: Наталья Кава

Россия, вероятно, впервые использовала модернизированный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-СМ-СВ" в боевых условиях во время испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

Значит, версия "Панцирь-СМ-СВ" в России начала разрабатываться тогда, когда колесная версия "Панцирь-СМ" не заинтересовала российских военных. На разработку "Панцирь-СМ-СВ" скорее всего повлияли изъяны предшественника - из-за высокого центра массы он иногда опрокидывался на поворотах а также был малопроходным.

Основные характеристики "Панцирь-СМ-СВ":

  • Мобильность: Благодаря гусеничной платформе "Панцирь-СМ-СВ" способен передвигаться по сложным местностям и сопровождать военные подразделения в боевых условиях.
  • Комплекс оснащен пушками и ракетами с улучшенными характеристиками. Новые гиперзвуковые ракеты позволяют сбивать скоростные и маневровые цели.
  • Дальность действия: По сравнению с предыдущими версиями дальность поражения целей была удвоена, что делает систему более эффективной против современных угроз.
  • Радар и система наведения: Обновленная система радаров и наводки позволяет более эффективно отслеживать и уничтожать цели на больших расстояниях и высотах.
  • Назначение: "Панцирь-СМ-СВ" может защищать как стационарные объекты, так и мобильные группировки войск, выполняя задачи в условиях активных боевых действий.

Комплекс получил обновленную оптико-прицельную станцию, а дальность поражения целей увеличили с 20 до 40 км. Последнее за счет ввода новой "гиперзвуковой" зенитной ракеты. Которая якобы позволяет сбивать не только баллистические, но даже гиперзвуковые ракеты.

Ранее РБУ=К-Украина писало о том, что спецназовцы СБУ "охотятся" на российские системы противовоздушной обороны. Также украинские военные уничтожают российскую ПВО в Крыму. Так, в июне было несколько атак на позиции С-300 и С-400 на оккупированном полуострове.

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