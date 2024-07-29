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РФ вперше вивела в море одразу три підводних човни з крилатими ракетами, - Плетенчук

Фото: речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук (facebook com Taclbery)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вперше вивела в море одночасно три підводні човни, які оснащені крилатими ракетами.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Facebook.

"Ворог вперше вивів в море одразу 3 підводних човни, які є носіями крилатих ракет. Фактично, це всі наявні в Азово-Чорноморському регіоні. Іноді чорноморський флот називають підводним. Тепер це правда", - зазначив він. 

Кораблі РФ у Чорному морі

29 липня в Чорному морі виявлено два російські військові кораблі, оснащені крилатими ракетами типу "Калібр". Військові уточнили, що загальна кількість ракет, які можуть бути випущені цими кораблями в Чорноморському регіоні, становить до 8 штук.

Раніше Плетенчук повідомив про зміну тактики РФ у Чорному та Азовському морях. За його словами, загарбники замість надводних кораблів тепер зосередилися на підводних човнах.

Крім того, 24 липня ВМС України заявило, що в Азовському морі більше немає російських військових суден, оскільки супротивник, ймовірно, почав щось підозрювати.

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