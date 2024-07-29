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РФ вивела ракетоносії у Чорне море, - ВМС ЗСУ

Понеділок 29 липня 2024 06:53
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РФ вивела ракетоносії у Чорне море, - ВМС ЗСУ Фото: російський корабель (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Володимир Костирін

В Чорному морі сьогодні вранці фіксуються два російські військові кораблі, які є носіями крилатих ракет типу "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військово-морські сили Збройних сил України у Telegram.

Військові уточнили, що загальний залп даного корабельного угруповання в чорноморському регіоні може скласти до 8 ракет.

Між тим в Азовському морі кораблі країни-агресора відсутні, як і кілька днів поспіль,

Крім того, розповіли в українських ВМС, в Середземному морі спостерігається 1 корабель РФ, який не є носієм "Калібрів".

РФ вивела ракетоносії у Чорне море, - ВМС ЗСУ

Також у повідомленні вказується, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 8 суден, з них 1 продовжило рух у напрямку протоки Босфор,
  • до Азовського моря - 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

Раніше речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів про зміни тактики РФ у Чорному та Азовському морях. За його словами, окупанти замість надводних суден наразі роблять ставку на підводні човни.

Також нагадаємо, що представник ВМС України ще ввечері 24 липня заявив, що в Азовському морі більше немає російських військових кораблів, оскільки ворог, можливо, почав "щось підозрювати".

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Черное море Азовское море ВМС України
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