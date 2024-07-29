РФ впервые вывела в море сразу три подводные лодки с крылатыми ракетами, - Плетенчук

Корабли РФ в Черном море

29 июля в Черном море обнаружены два российских военных корабля, оснащенных крылатыми ракетами типа "Калибр". Военные уточнили, что общее количество ракет, выпущенных этими кораблями в Черноморском регионе, составляет до 8 штук.

Ранее Плетенчук сообщил об изменении тактики РФ в Черном и Азовском морях. По его словам, захватчики вместо надводных кораблей теперь сосредоточились на подлодках.

Кроме того, 24 июля ВМС Украины заявило, что в Азовском море больше нет российских военных судов, поскольку противник, вероятно, начал что-то подозревать.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.