РФ вперше за час війни атакувала будівлю Кабміну: на верхніх поверхах пожежа (фото)

"Цієї ночі Росія здійснила черговий масований удар по Україні. Під вогнем опинилися Київ, Кривий Ріг, Дніпро, Кременчук, Одеса. Так, вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу", - зазначила Свириденко.

Вона також підкреслила, що усі будівлі будуть відновлені, але втрачені життя не повернути.

"Світ має відреагувати на ці руйнування не лише словами, а діями. Потрібне посилення санкційного тиску – передусім проти російської нафти й газу. Потрібні нові обмеження, які вдарять по військовій машині Кремля", - додала прем'єр-міністр.

Судячи з опублікованих фото, для гасіння пожежі залучили вертоліт ДСНС.

За оновленими даними рятувальників, пожежу локалізували на площі понад 1 тисяча кв. метрів, та продовжують її гасіння.