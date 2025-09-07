RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ впервые за время войны атаковала здание Кабмина: на верхних этажах пожар (фото)

Фото: РФ впервые за время войны атаковала здание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Россияне впервые с начала войны атаковали здание Кабмина, в результате чего возник пожар, на месте происшествия работают спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Этой ночью Россия осуществила очередной массированный удар по Украине. Под огнем оказались Киев, Кривой Рог, Днепр, Кременчуг, Одесса. Так, впервые из-за вражеской атаки повреждено здание Правительства, крыша и верхние этажи. Спасатели тушат пожар. Спасибо им за работу", - отметила Свириденко.

Она также подчеркнула, что все здания будут восстановлены, но потерянные жизни не вернуть.

"Мир должен отреагировать на эти разрушения не только словами, а действиями. Нужно усиление санкционного давления - прежде всего против российской нефти и газа. Нужны новые ограничения, которые ударят по военной машине Кремля", - добавила премьер-министр.

Судя по опубликованным фото, для тушения пожара привлекли вертолет ГСЧС.

 

Обстрел Украины 7 сентября

Напомним, что этой ночью враг совершил массированную комбинированную атаку по Украине с использованием ударных дронов, баллистических и крылатых ракет.

Под ударом были Кременчуг, Днепр, Одесса, Киев, Кривой Рог и ряд других городов нашей страны. В Киеве известно о погибших и пострадавших, пожарах и повреждениях.

Подробнее о последствиях массированной атаки врага - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
обстріл Києва