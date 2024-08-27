РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль

"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет", - заявив він.

За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - додав Шмигаль.