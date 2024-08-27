ua en ru
Вт, 27 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль

Вівторок 27 серпня 2024 12:06
UA EN RU
РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Росія вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України.

Про це заявив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Україна 2024. Незалежність".

"Вчора, до речі, відбулись перші атаки ракетами з касетними боєприпасами, якими атакували наші розподільні підстанції, це були десятки ракет", - заявив він.

За його словами, втрати обладнання виявилися мінімальними, попри численні удари.

"Ми з десятки ударів вчора втратили дуже невелику кількість нашого обладнання", - додав Шмигаль.

Масована атака на Україну 26 серпня

26 серпня вранці в кількох регіонах України пролунали вибухи, що стали результатом чергового масованого удару з боку Росії. Ворог застосував як ракети, так і дрони, знову намагаючись завдати шкоди енергетичним об'єктам країни.

Всього ворог запустив по Україні 127 ракет і 109 безпілотників, але протиповітряна оборона України змогла збити загалом 201 повітряну ціль. Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готує відповідь на ці масовані обстріли.

Частина об'єктів була пошкоджена, що призвело до обмежень в електропостачанні для споживачів. Деталі атаки - в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, експерт з авіації Костянтин Криволап зазначив у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна, що вчорашня атака Росії по Україні мала свою особливість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Денис Шмигаль Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
Гранична стеля - до 140 ракет. Експерт пояснив тактику подвійного удару РФ та назвав ризики
DAILY
"Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна "Ми – нейтральні люди". Як живе Суджа під контролем ЗСУ і що там говорять про війну та Путіна