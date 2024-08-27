РФ впервые атаковала кассетными боеприпасами распределительные подстанции Украины, - Шмыгаль

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума "Украина 2024. Независимость".

"Мы из десятка ударов вчера потеряли очень небольшое количество нашего оборудования", - добавил Шмыгаль.

По его словам, потери оборудования оказались минимальными, несмотря на многочисленные удары.

"Вчера, кстати, состоялись первые атаки ракетами с кассетными боеприпасами, которыми атаковали наши распределительные подстанции, это были десятки ракет", - заявил он.

Массированная атака на Украину 26 августа

26 августа утром в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, ставшие результатом очередного массированного удара со стороны России. Враг применил как ракеты, так и дроны, снова пытаясь нанести ущерб энергетическим объектам страны.

Всего враг запустил по Украине 127 ракет и 109 беспилотников, но противовоздушная оборона Украины смогла сбить в общей сложности 201 воздушную цель. Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина готовит ответ на эти массированные обстрелы.

Часть объектов была повреждена, что привело к ограничениям в электроснабжении для потребителей. Детали атаки – в материале РБК-Украина.

Кроме того, эксперт по авиации Константин Криволап отметил в комментарии YouTube-канала РБК-Украина, что вчерашняя атака России по Украине имела свою особенность.

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