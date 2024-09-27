РФ вночі здійснила масовану атаку на Україну: Повітряні сили розказали про роботу ППО

Нічна атака РФ по Україні

У ніч на 27 вересня російські війська знову здійснили масовану атаку на Україну за допомогою безпілотників і ракет. Вибухи пролунали в Ізмаїлі, а на півдні регіону було зафіксовано ворожі дрони.

Також загарбники обстріляли ракетами місто Дніпро. Внаслідок удару було пошкоджено промисловий об'єкт, де спалахнула пожежа.

Під ранок 27 вересня російські сили завдали масованого удару по Ізмаїлу в Одеській області. В результаті атаки загинули троє людей, ще 11 осіб, серед яких дитина, отримали поранення.

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