РФ ночью совершила массированную атаку на Украину: Воздушные силы рассказали о работе ПВО

С территории оккупированного Крыма была запущена баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23", а два бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Черного моря выпустили две крылатые ракеты Х-22.

Кроме этого, российские оккупанты направили на украинские города 32 ударных дрона типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины.

В ходе противовоздушного боя было уничтожено 24 ударных "Шахедов". Один из них нарушил воздушное пространство Румынии, а еще один потерял контроль из-за противодействия украинских подразделений РЭБ.

