RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

РФ ночью совершила массированную атаку на Украину: Воздушные силы рассказали о работе ПВО

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 27 сентября враг совершил массированную атаку на Украину с помощью ракет и ударных беспилотников. Противовоздушная оборона активно работала в Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Воздушных сил ВСУ.

С территории оккупированного Крыма была запущена баллистическая ракета "Искандер-М/KN-23", а два бомбардировщика Ту-22М3 из акватории Черного моря выпустили две крылатые ракеты Х-22.

Кроме этого, российские оккупанты направили на украинские города 32 ударных дрона типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарск.

К отражению атаки были привлечены зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Сил обороны Украины.

В ходе противовоздушного боя было уничтожено 24 ударных "Шахедов". Один из них нарушил воздушное пространство Румынии, а еще один потерял контроль из-за противодействия украинских подразделений РЭБ.
 

Ночная атака РФ по Украине

В ночь на 27 сентября российские войска снова совершили массированную атаку на Украину с помощью беспилотников и ракет. Взрывы раздались в Измаиле, а на юге региона были зафиксированы вражеские дроны.

Также захватчики обстреляли ракетами город Днепр. В результате удара был поврежден промышленный объект, где вспыхнул пожар.

Под утро 27 сентября российские силы нанесли массированный удар по Измаилу в Одесской области. В результате атаки погибли три человека, еще 11 человек, среди которых ребенок, получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВойна в УкраинеПВО