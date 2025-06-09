РФ вночі запустила по Україні "рекордні" 499 дронів та ракет: як відпрацювала ППО

Обстріли України з боку Росії

Росія регулярно завдає ударів по Україні, застосовуючи різні види озброєння - ракети, артилерію, керовані авіабомби (КАБи) та ударні безпілотники. Частими цілями атак стають цивільні об’єкти: житлові квартали, лікарні, енергетична та інша критична інфраструктура.

Найінтенсивніше противник використовує дрони, які запускає майже щонічно, здійснюючи масштабні обстріли в різних регіонах. Наприклад, у ніч на 8 червня росіяни запустили 49 "Шахедів" й декілька ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.