РФ ночью запустила по Украине "рекордные" 499 дронов и ракет: как отработала ПВО

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно наносит удары по Украине, применяя различные виды вооружения - ракеты, артиллерию, управляемые авиабомбы (УАБы) и ударные беспилотники. Частыми целями атак становятся гражданские объекты: жилые кварталы, больницы, энергетическая и другая критическая инфраструктура.

Наиболее интенсивно противник использует дроны, которые запускает почти ежесуточно, осуществляя масштабные обстрелы в разных регионах. Например, в ночь на 8 июня россияне запустили 49 "Шахедов" и несколько ракет.

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