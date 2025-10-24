РФ вночі запустила ударні дрони з шести напрямків: як відпрацювала ППО

"У ніч на 24 жовтня противник атакував 128 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ РФ, Чауда, Гвардійське ТОТ АР Крим, близько 90 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ,

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито, або подавлено 72 ворожі дрони на півночі, півдні та сході країни. При цьому зафіксовано влучання 47 ударних безпілотників на 10 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих дронів. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах ЗСУ.