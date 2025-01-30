РФ атакувала Полтавську область дронами "Герань", є руйнування

Російська армія в ніч на четвер, 30 січня, атакувала територію України ударними дронами. Зафіксовано руйнування у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Полтавську ОВА.

За даними Полтавської ОВА, внаслідок падіння дрона "Герань-2" була зруйнована конюшня. Обійшлося без постраждалих серед людей.

Наразі уточнюється інформація щодо. Руйнувань цивільної або критичної інфраструктури не зафіксовано.

Фото: наслідки атаки на Полтавську область (t.me/poltavskaOVA)

Нагадаємо, російська армія атакувала Полтавську область у ніч на 25 січня. У Лубенському районі внаслідок падіння БПЛА "Герань-2" на відкриту територію частково пошкоджено п'ять приватних будинків та паркан.

Нічна атака по території України

В ніч на четвер, 30 січня, російська армія вже традиційно запустила по території України ударні дрони. Сигнал повітряної тривоги оголошувався у низці областей.

Однак ворог завдав удар по одній з багатоповерхівок міста Суми. Внаслідок влучання дрону зруйновано квартири. За даними ОВА, кількість жертв нічної атаки зросла до чотирьох. Ще дев'ять осіб отримали травми різного ступеня тяжкості, серед них дитина.