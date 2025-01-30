ua en ru
Чт, 30 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу: чути вибухи

Четвер 30 січня 2025 02:15
UA EN RU
У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу: чути вибухи Фото: українців закликали бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч проти 30 січня у Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стали ворожі БпЛА, які атакують різні регіони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" і Telegram Київської обласної військової адміністрації.

Сигнал тривоги у столиці оголосили о 02:03. Водночас у Повітряних силах змінити інформували, що у Київській області зафіксовано декілька груп "Шахедів", які рухалися до Житомирської області. Інформацію про ворожі БпЛА підтвердили також у КОВА.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні о 02:06.

Українців закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги і дотримуватися інформаційної тиші. Зокрема, не фіксувати та не викладати в мережу роботу українських захисників.

Крім того, приблизно о 02:11 вибухи було чути у Києві.

Де оголосили тривогу

Станом на 02:15 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у більшості регіонів нашої країни.

У Києві та більшості областей України оголосили повітряну тривогу: чути вибухи

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа
DAILY
Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Юлія Жовтяк, Служба зайнятості: Тим, хто працює руками, готові платити 100 тисяч гривень і більше