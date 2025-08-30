РФ вночі запустила понад 500 дронів та десятки ракет: у ЗСУ розповіли про роботу ППО

Обстріл України 30 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 30 серпня, війська РФ атакували Україну. Під обстрілом були Київ, Луцьк, Запоріжжя, Дніпро та інші регіони країни.

Так, у Запоріжжі внаслідок обстрілу зафіксовано влучання. Також пошкоджені приватні будинки, зайнялася пожежа. За попередньою інформацією рятувальників, одна людина загинула, ще шестеро були врятовані, відомо про щонайменше 22 постраждалих.

Також повідомлялось, що через обстріл Київської області ряд потягів затримується, і прибуде на станцію Київ із запізненням від 2 годин. Серед рейсів є й потяги міжнародного сполучення.

Окрім того, ворог атакував Дніпропетровську область дронами та ракетами різних типів. В результаті обстрілу пошкоджені інфраструктурні об'єкти та будинки, виникли пожежі.

