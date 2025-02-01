РФ вночі запустила по Україні 165 дронів та ракет: скільки збила ППО

Росія в ніч на 1 лютого здійснила комбінований удар по Україні ракетами різних типів, а також ударними "Шахедами" й дронами-імітаторами інших типів. Всього ворог випустив 165 засобів повітряного нападу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Повітряних сил ЗСУ.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника:
Оновлено. Повітряні сили повідомили, що вночі пусків ракет "Калібр" не було
До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За попередніми даними збито 56 ударних "Шахедів"/дронів-імітаторів різних типів, ще 61 дронів не досяг цілей (локаційно втрачені). Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною.
"Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони - не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо", - зазначено в повідомленні.
Нагадаємо, що російські війська під час масованої атаки завдали ударів по Харкову, там загинула людина. Також окупанти вразили багатоповерховий житловий будинок у Полтаві, через що 7 людей загинули, ще 14 травмовані.
Також у ніч на 1 лютого ворог обстріляв українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Більше про масовану атаку читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Додамо, що перед цим путінські війська завдали ракетного удару по центру Одеси. Внаслідок атаки поранені 7 людей. Значних руйнувань будівля готелю "Брістоль". Це одна з найвиразніших архітектурних споруд центральної частини міста.
Також внаслідок вибухової хвилі постраждали довколишні історичні будівлі в центрі Одеси. Різного ступеня пошкоджень зазнали близько 15 пам’яток культурної спадщини.
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