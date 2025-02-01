РФ вночі запустила по Україні 165 дронів та ракет: скільки збила ППО

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил ЗСУ виявлено та здійснено супровід 165-х повітряних цілей противника:

7 балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23 (райони пусків - ТОТ АР Крим, Воронезька область, РФ.);

7 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків - ТОТ АР Крим, ТОТ Донецької області);

8 крилатих ракет Х-22/32 із літаків Ту-22М3;

8 крилатих ракет Х-101/Х-55см зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс;

10 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 із літаків тактичної авіації (район пусків - Воронезька обл, РФ);

2 керовані авіаційні ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря);

123 ударних БпЛА "Шахед"/дронів-імітаторів різних типів (райони пусків - Курськ, Орел, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, РФ, Чауда ТОТ АР Крим).

Оновлено. Повітряні сили повідомили, що вночі пусків ракет "Калібр" не було

До відбиття повітряного нападу противника залучались зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України. За попередніми даними збито 56 ударних "Шахедів"/дронів-імітаторів різних типів, ще 61 дронів не досяг цілей (локаційно втрачені). Частину ворожих крилатих ракет було знищено протиповітряною обороною.

"Значна частина ракет, через активну протидію Сил оборони - не досягла своїх цілей. Однак є і ураження, зокрема ракетами, які заходять на ціль по балістичній траєкторії. Детальну інформацію щодо ворожих ракет поки не оприлюднюємо", - зазначено в повідомленні.

Комбінований удар РФ по Україні

Нагадаємо, що російські війська під час масованої атаки завдали ударів по Харкову, там загинула людина. Також окупанти вразили багатоповерховий житловий будинок у Полтаві, через що 7 людей загинули, ще 14 травмовані.

Також у ніч на 1 лютого ворог обстріляв українські підприємства та об’єкти української енергетичної інфраструктури у Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській, Хмельницькій, Київській областях. Більше про масовану атаку читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.