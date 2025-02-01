РФ ночью запустила по Украине 165 дронов и ракет: сколько сбила ПВО

В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника:

7 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (районы пусков - ВОТ АР Крым, Воронежская область, РФ.);

7 крылатых ракет "Искандер-К" (районы пусков - ВОТ АР Крым, ВОТ Донецкой области);

8 крылатых ракет Х-22/32 с самолетов Ту-22М3;

4 крылатые ракеты "Калибр" (с носителей из акватории Черного моря);

8 крылатых ракет Х-101/Х-55см со стратегических бомбардировщиков Ту-95мс;

10 управляемых авиационных ракет Х-59/Х-69 с самолетов тактической авиации (район пусков - Воронежская обл, РФ);

2 управляемые авиационные ракеты Х-31П (из акватории Черного моря);

123 ударных БпЛА "Шахед"/дронов-имитаторов разных типов (районы пусков - Курск, Орел, Миллерово, Брянск, Приморско-Ахтарск, РФ, Чауда ТОТ АР Крым).

К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По предварительным данным сбито 56 ударных "Шахедов"/дронов-имитаторов различных типов, еще 61 дрон не достиг целей (локально потеряны). Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной.

"Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны - не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", - указано в сообщении.

Комбинированный удар РФ по Украине

Напомним, что российские войска во время массированной атаки нанесли удары по Харькову, там погиб человек. Также оккупанты атаковали многоэтажный жилой дом в Полтаве, из-за чего 7 человек погибли, еще 14 травмированы.

Также в ночь на 1 февраля враг обстрелял предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Больше о массированной атаке читайте в отдельном материале РБК-Украина.