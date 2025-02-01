РФ ночью запустила по Украине 165 дронов и ракет: сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 1 февраля провела комбинированный удар по Украине ракетами разных типов, а также ударными "Шахедами" и дронами-имитаторами других типов. Всего враг выпустил 165 средств воздушного нападения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные Воздушных сил ВСУ.
В целом радиотехническими войсками Воздушных Сил ВСУ обнаружено и осуществлено сопровождение 165-х воздушных целей противника:
К отражению воздушного нападения противника привлекались зенитные ракетные подразделения, средства РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По предварительным данным сбито 56 ударных "Шахедов"/дронов-имитаторов различных типов, еще 61 дрон не достиг целей (локально потеряны). Часть вражеских крылатых ракет была уничтожена противовоздушной обороной.
"Значительная часть ракет, из-за активного противодействия Сил обороны - не достигла своих целей. Однако есть и поражения, в частности ракетами, которые заходят на цель по баллистической траектории. Подробную информацию о вражеских ракетах пока не обнародуем", - указано в сообщении.
Напомним, что российские войска во время массированной атаки нанесли удары по Харькову, там погиб человек. Также оккупанты атаковали многоэтажный жилой дом в Полтаве, из-за чего 7 человек погибли, еще 14 травмированы.
Также в ночь на 1 февраля враг обстрелял предприятия и объекты украинской энергетической инфраструктуры в Запорожской, Одесской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Киевской областях. Больше о массированной атаке читайте в отдельном материале РБК-Украина.
Добавим, что перед этим путинские войска нанесли ракетный удар по центру Одессы. В результате атаки ранены 7 человек. Значительных разрушений здание гостиницы "Бристоль". Это одно из самых выразительных архитектурных сооружений центральной части города.
Также в результате взрывной волны пострадали близлежащие исторические здания в центре Одессы. Разной степени повреждений получили около 15 памятников культурного наследия.
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