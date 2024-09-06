РФ вночі запустила дві ракети та більше 40 "Шахедів": скільки цілей збила ППО

У ніч на 6 вересня Росія атакувала Україну двома ракетами й 44-ма ударними безпілотними літальними апаратами (БпЛА). Протиповітряній обороні (ППО) вдалось знищити 27 дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

Загалом Росія запустила 46 засобів повітряної атаки:

одну керовану авіаційну ракету Х-59;

одну протирадіолокаційну ракету Х-31П із повітряного простору Луганської та Брянської областей;

44-и БпЛА типу Shahed.

До відбиття повітряної атаки була залучена авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 08:00 ППО вдалось збити 27 ударних БпЛА. Зокрема 8 дронів були локаційно втрачені на території України. Існує ймовірність, що вони впали через засоби РЕБ. Ще один БпЛА - повернув у напрямку тимчасово окупованої Донецької області.

"Ще кілька повітряних цілей (ймовірно ударні дрони) спостерігаються в повітряному просторі на півночі. Бойова робота триває", - попереджають Повітряні сили.

Атака у ніч на 6 вересня

Повітряну тривогу було оголошено в низці областей ще до 23:00. Тоді ж військові попереджали про фіксацію дронів-камікадзе противника, які проникли у повітряний простір країни з південного напрямку. Пізніше тривогу також оголосили й у Києві.

Частина дронів курсувала у напрямку Заходу. Внаслідок атаки на Львівську область сталася пожежа на складах поблизу місцевого села Малехів.

Зокрема дрони атакували й Миколаївську область. Через падіння уламків БпЛА сталась пожежа на відкритій місцевості.