Під Львовом після падіння уламків "Шахеда" сталася пожежа

У Львівському районі внаслідок ворожої повітряної атаки цієї ночі, 6 вересня, сталася пожежа на складах поблизу села Малехів. Це відбулося через падіння фрагментів дрона-камікадзе російських загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Львівського міського голову Андрія Садового .

Львівський мер зазначив, що дані щодо можливих постраждалих наразі не надходили.

"Після падіння уламків "Шахеда" поблизу Львівської громади здійнялась пожежа. Поблизу Малехова горять складські приміщення", - написав він у своєму Telegram.

Зазначається, що на місці події працюють представники ДСНС та екстрені служби.

"Інформації щодо постраждалих поки немає. На території нашої громади цього разу все спокійно. Вкотре дякуємо силам ППО", - розповів мер Львова.

Нагадаємо, село Малехів (у складі Львівської міської громади) розташоване в 5 км від центру Львова на автодорозі М 06.

Повітряна атака

Раніше повідомлялося, що ввечері 5 вересня стало відомо про запуск російськими окупантами ударних безпілотників для чергової атаки по Україні. Крім того, у командуванні Повітряних сил ЗСУ оголошували про ракетну небезпеку.

Так, у низці областей була оголошена повітряна тривога. Зокрема, у Києві сигнали про загрозу ворожих повітряних атак лунали двічі.

Крім того, вибух було чути і в районі Чернігова. В керівництві Чернігівської міської військової адміністрації заявляли про роботу ППО в регіоні.

Пізніше у Львівській ОВА заявили про роботу ППО в регіоні через фіксацію "Шахедів" в області.