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РФ ночью запустила 77 дронов и две ракеты по Украине: сколько сбила ПВО

Четверг 06 февраля 2025 09:12
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РФ ночью запустила 77 дронов и две ракеты по Украине: сколько сбила ПВО Иллюстративное фото: РФ ночью запустила 77 дронов по Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская армия в ночь на четверг, 6 февраля, запустила по территории Украины 77 ударных дронов. Силы ПВО работали в 11 областях страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы.

В ночь на 6 февраля 2025 года, с 19:00 5 февраля, противник атаковал 77-ю ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Беспилотники были запущены с таких направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово.

Также россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М" из Ростовской области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
РФ ночью запустила 77 дронов и две ракеты по Украине: сколько сбила ПВО

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 56-ми ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Запорожской, Днепропетровской и Одесской областях.

Еще 18 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны, без негативных последствий. Однако в результате вражеской атаки пострадали Харьковская, Черкасская и Днепропетровская области.

Ночной удар по Харькову

Поздно вечером 5 февраля, на фоне дроновой опасности в Харькове прогремели взрывы. Власти сообщили о "прилетах" в двух районах. Также стало известно о пожаре на одном из крупнейших рынков города.

В мэрии говорили, что дроновые удары пришлись по Киевскому и Холодногорскому районам Харькова.

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ПВО Война в Украине Атака дронов
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РФ ночью запустила 77 дронов и две ракеты по Украине: сколько сбила ПВО
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