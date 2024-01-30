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Росіяни вдарили по двох громадах Харківської області, застосовували "Іскандер"

Харків, Вівторок 30 січня 2024 20:28
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Росіяни вдарили по двох громадах Харківської області, застосовували "Іскандер" Ілюстративне фото: росіяни вдарили по двох громадах Харківської області, застосовували "Іскандер" (armyinform.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 30 січня, увечері обстріляли Золочівську та Малоданилівську громади Харківської області. Зокрема вони били ракетою "Іскандер-М".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу Золочівської громади Богодухівського району пошкоджено будинок. Постраждалих немає.

При цьому було завдано повторного ракетного удару по населеному пункту Малоданилівської громади. Ймовірно, ворог застосовував ракету "Іскандер-М". Деталі ще уточнюють, щодо постраждалих інформації немає.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 30 січня, у Харкові вже чули серію вибухів під час повітряної тривоги. Тоді Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу балістики у Харківській області.

Після вибухів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по Харківському району. Інформації про жертв чи постраждалих не було.

Варто зауважити, що окупанти регулярно б'ють ракетами по Харкову та області. Їхньою ціллю є цивільна інфраструктура.

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Харків Війна Росії проти України ракетный удар
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