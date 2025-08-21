РФ вночі вдарила по Мукачево: перші деталі наслідків
У ніч проти 21 серпня в Мукачеві, що на Закарпатті, пролунали вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мукачівську міську раду.
Закарпаття, яке являється одним із найбільш віддалених регіонів від лінії фронту, дедалі частіше опиняється під загрозою ворожих атак.
Повідомляється про атаку в районі Мукачева.
За попередньою інформацією від Мукачівської міської ради, внаслідок атаки постраждала територія одного з промислових підприємств міста. На місці події вже працюють рятувальні служби, проводяться перевірки щодо пошкоджень.
Наразі інформації про потерпілих чи загиблих немає.
Місцева влада та служби безпеки закликають громадян залишатися в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.
Атака на Україну в ніч на 21 серпня
У ніч проти 21 серпня Росія завдала нового масованого ракетно-дронового удару по Україні. Всю Україну охопила тривала повітряна тривога.
Так, після 4-ї години ранку ворожі безпілотники "Шахед" досягли заходу України. Ударів зазнали Львівщина та Волинь.
Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось у Чернігові та Рівненській області.
Детально про те, що відомо про масовану атаку - читайте у матеріалі РБК-Україна.