РФ вночі вдарила по Мукачево: перші деталі наслідків

У ніч проти 21 серпня в Мукачеві, що на Закарпатті, пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мукачівську міську раду.

Закарпаття, яке являється одним із найбільш віддалених регіонів від лінії фронту, дедалі частіше опиняється під загрозою ворожих атак.

Повідомляється про атаку в районі Мукачева.

За попередньою інформацією від Мукачівської міської ради, внаслідок атаки постраждала територія одного з промислових підприємств міста. На місці події вже працюють рятувальні служби, проводяться перевірки щодо пошкоджень.

Наразі інформації про потерпілих чи загиблих немає.

Місцева влада та служби безпеки закликають громадян залишатися в укриттях та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.