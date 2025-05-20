РФ вночі вдарила дронами й авіабомбами по Сумській області, сталась велика пожежа

Білопільська громада

Внаслідок атаки дронів сталась масштабна пожежа на цивільному об'єкті громади. На відео можна побачити кадри з полум'ям, що охопило будівлю після "прильоту".

Юнаківська громада

Юнаківську громаду атакувати керовані авіабомби. Внаслідок обстрілу були знищені два житлових будинки, але обійшлось без жертв.