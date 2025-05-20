РФ ночью ударила дронами и авиабомбами по Сумской области, произошел крупный пожар

Белопольская громада

В результате атаки дронов произошел масштабный пожар на гражданском объекте громады. На видео можно увидеть кадры с пламенем, охватившим здание после "прилета".

Детали обстрела Белополья

Как рассказывает полиция Сумской области, россияне атаковали город Белополье. В результате обстрела загорелись здание госучреждения и павильоны на местном рынке.

"Предварительно жертв среди гражданского населения нет, однако нанесен значительный ущерб инфраструктуре", - добавляет полиция.

Фото: последствия обстрела Белополья (t.me/police_su_region)

Юнаковская община

Юнаковскую общину атаковали управляемые авиабомбы. В результате обстрела были уничтожены два жилых дома, но обошлось без жертв.