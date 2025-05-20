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РФ ночью ударила дронами и авиабомбами по Сумской области, произошел крупный пожар

Вторник 20 мая 2025 10:01
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РФ ночью ударила дронами и авиабомбами по Сумской области, произошел крупный пожар Иллюстративное фото: РФ ночью ударила дронами и авиабомбами по Сумской области, произошел большой пожар (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В ночь на 20 мая российские террористы атаковали дронами и авиабомбами Белопольскую и Юнаковскую громады Сумской области. На одном из гражданских объектов произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Белопольская громада

В результате атаки дронов произошел масштабный пожар на гражданском объекте громады. На видео можно увидеть кадры с пламенем, охватившим здание после "прилета".

Детали обстрела Белополья

Как рассказывает полиция Сумской области, россияне атаковали город Белополье. В результате обстрела загорелись здание госучреждения и павильоны на местном рынке.

"Предварительно жертв среди гражданского населения нет, однако нанесен значительный ущерб инфраструктуре", - добавляет полиция.

Фото: последствия обстрела Белополья (t.me/police_su_region)

Юнаковская община

Юнаковскую общину атаковали управляемые авиабомбы. В результате обстрела были уничтожены два жилых дома, но обошлось без жертв.

Обстрелы Украины со стороны России

Россия регулярно осуществляет обстрелы территории Украины, применяя широкий спектр вооружения: ракеты, артиллерию, ударные беспилотники и управляемые авиабомбы. Атаки происходят как днем, так и ночью.

Наибольшие разрушения и потери несут прифронтовые области и населенные пункты. Часть ударов направлена непосредственно по гражданской инфраструктуре, жилым домам и мирному населению.

В ночь на 19 мая Сумская область снова оказалась под вражеским огнем. В Шосткинской громаде зафиксировано шесть попаданий.

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