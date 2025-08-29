РФ вночі вдарила по Дніпру дронами: пошкоджено пожежну частину, є поранені

Російські війська сьогодні вночі, 29 серпня, атакували Дніпро ударними безпілотниками. В результаті обстрілу пошкоджено інфраструктуру, є поранені.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Через атаку дронів на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.
За його словами, виникли займання, які рятувальники загасили. Окрім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.
"Потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - додав глава Дніпропетровської ОВА.
Він також додав, що виникли пожежі на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.
"Безпілотник ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили", - додав Лисак.
Російські війська сьогодні вночі, 29 серпня, атакували східні та південні регіони України ударними безпілотниками.
За даними Повітряних сил ЗСУ, війська РФ вночі запустили по Україні 68 дронів. Протиповітряною обороною збито, або подавлено 46 "Шахедів" і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Також зафіксовано влучання 22 дронів на 9 локаціях на Донеччині та Дніпропетровщині.
Також повідомлялось, що однорічний хлопчик та 70-річний чоловік постраждали внаслідок атаки росіян на Запорізький район. Пожежа сталась у кількох приватних будинках.