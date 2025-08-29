РФ вночі вдарила по Дніпру дронами: пошкоджено пожежну частину, є поранені

"Через атаку дронів на Дніпро постраждали двоє людей, обох госпіталізували. Чоловік 46 років "важкий". 69-річний поранений – у стані середньої тяжкості", - зазначив Лисак.

За його словами, виникли займання, які рятувальники загасили. Окрім того, пошкоджені інфраструктурний об'єкт та пожежна частина.

"Потерпала і Синельниківщина – Межівська, Слов'янська, Покровська, Васильківська громади. Агресор цілив безпілотниками. На жаль, загинули двоє людей – чоловік та жінка. Щирі співчуття рідним. Постраждала 50-річна жінка. Їй надали допомогу на місці", - додав глава Дніпропетровської ОВА.

Він також додав, що виникли пожежі на території підприємства, а також приватні будинки і суха трава. Понівечені й АЗС та авто.

"Безпілотник ворог спрямував і на Новопільську громаду Криворізького району. Виникла пожежа, її загасили", - додав Лисак.