RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

РФ ночью ударила по Днепру дронами: повреждена пожарная часть, есть раненые

Фото: РФ ночью ударила по Днепру дронами (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 29 августа, атаковали Днепр ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждена инфраструктура, есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

"Из-за атаки дронов на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.

По его словам, возникли возгорания, которые спасатели потушили. Кроме того, повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть.

"Пострадала и Синельниковщина - Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целился беспилотниками. К сожалению, погибли два человека - мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Он также добавил, что возникли пожары на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изуродованы и АЗС и авто.

"Беспилотник враг направил и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили", - добавил Лысак.

 

Обстрел Украины 29 августа

Российские войска сегодня ночью, 29 августа, атаковали восточные и южные регионы Украины ударными беспилотниками.

По данным Воздушных сил ВСУ, войска РФ ночью запустили по Украине 68 дронов. Противовоздушной обороной сбито, или подавлено 46 "Шахедов" и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны. Также зафиксировано попадание 22 дронов на 9 локациях в Донецкой и Днепропетровской областях.

Также сообщалось, что годовалый мальчик и 70-летний мужчина пострадали в результате атаки россиян на Запорожский район. Пожар произошел в нескольких частных домах.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепропетровская областьДрони