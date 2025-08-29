РФ ночью ударила по Днепру дронами: повреждена пожарная часть, есть раненые

"Из-за атаки дронов на Днепр пострадали два человека, обоих госпитализировали. Мужчина 46 лет "тяжелый". 69-летний раненый - в состоянии средней тяжести", - отметил Лысак.

По его словам, возникли возгорания, которые спасатели потушили. Кроме того, повреждены инфраструктурный объект и пожарная часть.

"Пострадала и Синельниковщина - Межевская, Славянская, Покровская, Васильковская громады. Агрессор целился беспилотниками. К сожалению, погибли два человека - мужчина и женщина. Искренние соболезнования родным. Пострадала 50-летняя женщина. Ей оказали помощь на месте", - добавил глава Днепропетровской ОГА.

Он также добавил, что возникли пожары на территории предприятия, а также частные дома и сухая трава. Изуродованы и АЗС и авто.

"Беспилотник враг направил и на Новопольскую громаду Криворожского района. Возник пожар, его потушили", - добавил Лысак.