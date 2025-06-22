У Краматорську знову зросла кількість загиблих після російської атаки

У Краматорську вдень 22 червня зросла кількість загиблих після російської атаки минулого вечора. Зараз відомо вже про чотирьох загиблих від цілеспрямованого удару по житловому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника Краматорської міської військової адміністрації Олександра Гончаренка та повідомлення ДСНС України.

В ДСНС тим часом повідомили, що кількість загиблих зросла до чотирьох осіб. Рятувальники деблокували з-під уламків будинку тіла двох жінок. Ще одну людину розшукують під уламками зруйнованої будівлі.

Обстріли українських міст на Донеччині 21 червня

Нагадаємо, що ввечері 21 червня російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ. Вони випустили по місту сім снарядів, цілилися у житлову забудову та зачепили промзону. Внаслідок атаки вранці 22 червня повідомлялося про двох загиблих.

Одночасно під ударом опинився Слов’янськ. Там внаслідок атаки загинув підліток, ще троє людей отримали поранення. Окупанти пошкодили ударом 32 приватні будинки, дві адмінбудівлі, чотири багатоповерхівки, виробниче приміщення та три автомобілі.

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