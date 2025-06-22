У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ
У Краматорську російський авіаудар зруйнував житловий будинок. Двоє загиблих, рятувальники шукають людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.
У Краматорську на Донеччині триває аварійно-рятувальна операція після ворожого авіаудару.
Російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку, у результаті чого загинули двоє чоловіків.
За інформацією ДСНС, рятувальники вже розібрали 209 тонн завалів і продовжують пошуки - під уламками можуть залишатися ще троє людей.
Атака сталася ввечері 21 червня. Під завалами також знайшли чоловіка 1955 року народження, якого деблокували, а також врятували жінку і дівчинку 2010 року народження.
Удар по Краматорську
Російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.
Одночасно під ударом опинився Слов’янськ.
Там наслідки більш трагічні. В результаті ворожої атаки загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.
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