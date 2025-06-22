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У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Неділя 22 червня 2025 14:15
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У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ Фото: Авіаудар РФ у Краматорську зруйнував житловий будинок (t.me/dsns_telegram)
Автор: Владислава Ткаченко

У Краматорську російський авіаудар зруйнував житловий будинок. Двоє загиблих, рятувальники шукають людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У Краматорську на Донеччині триває аварійно-рятувальна операція після ворожого авіаудару.

Російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку, у результаті чого загинули двоє чоловіків.

За інформацією ДСНС, рятувальники вже розібрали 209 тонн завалів і продовжують пошуки - під уламками можуть залишатися ще троє людей.

Фото: Ворожий удар по Краматорську (t.me/dsns_telegram)

Атака сталася ввечері 21 червня. Під завалами також знайшли чоловіка 1955 року народження, якого деблокували, а також врятували жінку і дівчинку 2010 року народження.

Удар по Краматорську

Російські окупанти вкотре обстріляли Краматорськ: по місту було випущено сім снарядів. Постраждали промислова зона та житлова забудова.

Одночасно під ударом опинився Слов’янськ.

Там наслідки більш трагічні. В результаті ворожої атаки загинув 17-річний хлопець, троє людей поранені. Пошкоджено 32 приватні будинки, 2 адмінбудівлі, 4 багатоповерхівки, виробниче приміщення, 3 автівки.

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