У Краматорську зросла кількість загиблих внаслідок удару РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

У Краматорську на Донеччині триває аварійно-рятувальна операція після ворожого авіаудару.

Російська ракета зруйнувала частину чотириповерхового житлового будинку, у результаті чого загинули двоє чоловіків.

За інформацією ДСНС, рятувальники вже розібрали 209 тонн завалів і продовжують пошуки - під уламками можуть залишатися ще троє людей.

Фото: Ворожий удар по Краматорську (t.me/dsns_telegram)

Атака сталася ввечері 21 червня. Під завалами також знайшли чоловіка 1955 року народження, якого деблокували, а також врятували жінку і дівчинку 2010 року народження.