РФ друг ніч поспіль масовано атакувала Одеську область: пошкоджені енергооб'єкти

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Цієї ночі ворог здійснив чергову масовану атаку по території Одеської області із застосуванням ударних безпілотників. Зафіксовано пошкодження об’єктів енергетичної, транспортної, промислової та цивільної інфраструктури", - повідомив Кіпер.

За його словами, інформація про постраждалих не надходила. На місцях працюють усі відповідні служби.

Для допомоги населенню розгорнуті пункти незламності. Критична інфраструктура працює на генераторах.

"Робиться все можливе для якнайшвидшої ліквідації наслідків чергової атаки. Рятувальники та комунальні служби задіяні у повному обсязі, правоохоронці фіксують чергові воєнні злочини РФ проти мирного населення", - додав глава ОВА.