РФ вторую ночь подряд массированно атаковала Одесскую область: повреждены энергообъекты

Одесская область, Воскресенье 14 декабря 2025 10:35
РФ вторую ночь подряд массированно атаковала Одесскую область: повреждены энергообъекты Фото: россияне массированно атаковали дронами Одесскую область (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска ночью 14 декабря массированно атаковали дронами Одесскую область. Повреждены объекты энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Этой ночью враг совершил очередную массированную атаку по территории Одесской области с применением ударных беспилотников. Зафиксированы повреждения объектов энергетической, транспортной, промышленной и гражданской инфраструктуры", - сообщил Кипер.

По его словам, информация о пострадавших не поступала, на местах работают все соответствующие службы.

Для помощи населению развернуты пункты несокрушимости. Критическая инфраструктура работает на генераторах.

"Делается все возможное для скорейшей ликвидации последствий очередной атаки. Спасатели и коммунальные службы задействованы в полном объеме, правоохранители фиксируют очередные военные преступления РФ против мирного населения", - добавил глава ОВА.

Атака на Одесскую область

Напомним, российские войска в ночь на 14 декабря массированно атаковали Одесскую область.

По данным Воздушных сил, враг направлял ударные беспилотники в сторону Затоки и Черноморского, а также осуществлял сброс управляемых авиабомб в направлении Затоки.

Кроме этого в регионе объявлялась ракетная опасность, движение скоростных целей фиксировалось в направлении Черноморска.

Воздушная тревога в регионе продолжалась более пяти часов.

