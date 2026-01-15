UA

РФ вночі атакувала Україну реактивними "Шахедами" й дронами "Італмас", - Повітряні сили

Фото: РФ вночі атакувала Україну реактивними "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі атакували ряд регіонів України реактивними "Шахедами", дронами "Італмас" та БпЛА інших типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 15 січня противник атакував 82 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема й реактивними, "Гербера", "Італмас" і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово, РФ, Гвардійське ТОТ АР Крим та ТОТ Донецьку", - зазначили у Повітряних силах.

Повідомляється, що близько 60 дронів – це були "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито, або подавлено 61 ворожий БпЛА. При цьому зафіксовано влучання 21 ударного дрону на 13 локаціях, а також падіння збитих на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Удари дронів росіян по Україні

Нагадаємо, що сьогодні зранку росіяни атакували Київ дронами. Так, під час атаки російських окупантів уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок. Внаслідок падіння зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Окрім того, вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

Також 13 січня російська армія завдала чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України. З самої ночі ворог застосовував різні типи повітряного озброєння - ракети та ударні дрони. Так, по столиці було запущено балістичні ракети.

