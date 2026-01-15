RU

РФ ночью атаковала Украину реактивными "Шахедами" и дронами "Италмас", - Воздушные силы

Фото: РФ ночью атаковала Украину реактивными "Шахедами" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали ряд регионов Украины реактивными "Шахедами", дронами "Италмас" и БпЛА других типов. Большинство вражеских целей уничтожили силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 15 января противник атаковал 82 ударными БпЛА типа Shahed, в том числе реактивными, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Миллерово, РФ, Гвардейское ТОТ АР Крым и ТОТ Донецка", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что около 60 дронов - это были "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит, или подавлен 61 вражеский БПЛА. При этом зафиксировано попадание 21 ударного дрона на 13 локациях, а также падение сбитых на трех локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.

 

Удары дронов россиян по Украине

Напомним, что сегодня утром россияне атаковали Киев дронами. Так, во время атаки российских оккупантов обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом. В результате падения разрушена стена на техническом этаже здания.

Кроме того, вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

Также 13 января российская армия нанесла очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины. С самой ночи враг применял различные типы воздушного вооружения - ракеты и ударные дроны. Так, по столице были запущены баллистические ракеты.

