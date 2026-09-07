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РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти"

10:03 07.09.2026 Пн
1 хв
Скільки з 92 дронів ворога вдалося збити цієї ночі?
aimg Олена Чупровська
РФ вночі атакувала Україну дронами та ракетами, є "прильоти" Фото: підсумки нічної атаки дронів (Getty Images)
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Уночі проти 7 вересня Росія здійснила масовану повітряну атаку на Україну десятками ударних безпілотників та ракетами. ППО збила частину із них, але є "прильоти".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили Збройних Сил України.

У ніч на 7 вересня, з 18:00 6 вересня, ворог застосував 92 ударні безпілотники типу Shahed, зокрема реактивні, а також дрони Гербера, дрони-імітатори "Пародія" та керовані ракети S8000 "Бандероль".

Атака йшла одразу з кількох напрямків:

  • Орел;
  • Приморсько-Ахтарськ;
  • тимчасово окупована територія Донеччини;
  • Гвардійське на тимчасово окупованому Криму.

Хто відбивав повітряний напад

Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 71 ворожий безпілотник - Shahed, Гербера та дрони інших типів.

Влучання ворожих засобів повітряного нападу зафіксували у 12 локаціях. Ще в одному місці впали уламки збитих цілей.

У повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо, ввечері 6 вересня Росія 20 разів атакувала чотири райони Дніпропетровської області, унаслідок чого загинула одна людина, ще шестеро дістали поранення.

Тієї ж ночі безпілотники атакували й Запоріжжя, де через удар спалахнув торговельний центр, постраждалих не було.

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