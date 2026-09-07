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РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"

10:03 07.09.2026 Пн
1 мин
Сколько из 92 дронов врага удалось сбить этой ночью?
aimg Елена Чупровская
РФ ночью атаковала Украину дронами и ракетами, есть "прилеты"
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В ночь на 7 сентября Россия осуществила массированную воздушную атаку на Украину десятками ударных беспилотников и ракетами. ПВО сбила часть из них, но есть "прилеты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины.

В ночь на 7 сентября, с 18:00 6 сентября, враг применил 92 ударных беспилотника типа Shahed, в том числе реактивные, а также дроны Гербера, дроны-имитаторы "Пародия" и управляемые ракеты S8000 "Бандероль".

Атака шла сразу по нескольким направлениям:

  • Орел;
  • Приморско-Ахтарск;
  • временно оккупированная территория Донбасса;
  • Гвардейское на временно оккупированном Крыму.

Кто отражал воздушное нападение

Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, на 09:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 71 вражеский беспилотник - Shahed, Гербера и дроны других типов.

Попадания вражеских средств воздушного приступа зафиксировали в 12 локациях. Еще в одном месте упали обломки сбитых целей.

В воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Напомним, вечером 6 сентября Россия 20 раз атаковала четыре района Днепропетровской области, в результате чегопогиб один человек, еще шестеро получили ранения.

Той же ночью беспилотники атаковали и Запорожье, где из-за ударавспыхнул торговый центр, пострадавших не было.

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