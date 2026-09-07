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У Запоріжжі після атаки РФ палає торговельний центр

02:10 07.09.2026 Пн
1 хв
Що відомо про черговий удар РФ по Запоріжжю?
aimg Едуард Ткач
У Запоріжжі після атаки РФ палає торговельний центр Фото: попередньо, обійшлося без постраждалих (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Росіяни в ніч на 7 вересня атакували Запоріжжя безпілотниками. Під ворожим ударом опинився торговельний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Зауважимо, що приблизно одразу з початком нової доби, у Запоріжжі та області оголосили жовтий рівень загрози. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Пізніше Іван Федоров розповів, що ворог вдарив по ТЦ. Згодом глава ОВА показав кадри наслідків обстрілу.

"Ворог атакував Запоріжжя БпЛА. Зайнявся торговельний центр. Минулося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що ввечері 5 вересня росіяни також атакували Запоріжжя дронами. В результаті обстрілів було пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, а також були постраждалі.

Також ми писали, що в ніч на 4 вересня армія РФ також атакувала Запоріжжя, через що в одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа.

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