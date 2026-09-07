У Запоріжжі після атаки РФ палає торговельний центр

Росіяни в ніч на 7 вересня атакували Запоріжжя безпілотниками. Під ворожим ударом опинився торговельний центр.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Пізніше Іван Федоров розповів, що ворог вдарив по ТЦ. Згодом глава ОВА показав кадри наслідків обстрілу.

Зауважимо, що приблизно одразу з початком нової доби, у Запоріжжі та області оголосили жовтий рівень загрози. Причиною сигналу стала загроза застосування дронів.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що ввечері 5 вересня росіяни також атакували Запоріжжя дронами. В результаті обстрілів було пошкоджено житлові будинки, адміністративну будівлю, а також були постраждалі.

Також ми писали, що в ніч на 4 вересня армія РФ також атакувала Запоріжжя, через що в одній із багатоповерхівок спалахнула пожежа.