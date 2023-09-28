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РФ вночі атакувала Україну дронами-камікадзе: сили ППО збили 34 "Шахеди"

Фото: під час нічної атаки сили ППО збили 34 "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У ніч на 28 вересня російські війська атакували Україну 44 ударними дронами-камікадзе типу Shahed. Силам ППО вдалося збити 34 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається, пуски "Шахедів" здійснювались з південно-східного напрямку (район Приморсько-Ахтарськ, Росія та мис Чауда, Крим).

Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 34 дрони. До відбиття атаки залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи.

Також протягом минулої доби, 27 вересня, знищено шість розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня -"Орлан", "Зала", "Суперкам".

Нічна атака по Україні 28 вересня

Повітряну тривогу на півдні України оголосили ввечері 27 вересня. Загроза тривала до 4:00 ранку.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про можливі удари дронами у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Як раніше зазначила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, атака була масованою. Сили ППО збили понад 30 "Шахедів".

 

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