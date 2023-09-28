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РФ ночью атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО сбили 34 "Шахеда"

Фото: во время ночной атаки силы ПВО сбили 34 "Шахеда" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 28 сентября российские войска атаковали Украину 44 ударными дронами-камикадзе типа Shahed. Силам ПВО удалось сбить 34 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, пуски "Шахедов" осуществлялись с юго-восточного направления (район Приморско-Ахтарск, Россия и мыс Чауда, Крым).

Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 34 дрона. К отражению атаки привлечены истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

Также за прошедшие сутки, 27 сентября, уничтожены шесть разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня - "Орлан", "Зала", "Суперкам".

Ночная атака по Украине 28 сентября

Воздушная тревога на юге Украины была объявлена вечером 27 сентября. Угроза продолжалась до 4:00 утра.

Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах дронами в Николаевской, Одесской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской и Черкасской областях.

Как ранее отметила пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк, атака была массированной. Силы ПВО сбили более 30 "Шахедов".

 

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