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РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України: є влучання в Одесі та області

Фото: РФ вночі атакувала "Шахедами" південь України, є влучання в Одесі та області (t.me/SJTF_Odes)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вночі 29 грудня вкотре атакували південь України дронами-камікадзе Shahed. Внаслідок обстрілу є влучання об'єкт інфраструктури в Одеському районі, а також в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Сил оборони півдня України.

Як зазначається, переважну більшість  БПЛА типу Shahed-131/136 росіяни запустили з напрямку тимчасово окупованого Криму.

Силами ППО було знищено 14 дронів-камікадзе:

  • 1 у Херсонській області;
  • 3 у Миколаївській;
  • 10 в Одеській. 

Водночас внаслідок атаки в Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури.

Окрім того, в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС.  Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

 

Фото: наслідки обстрілу (t.me/SJTF_Odes)

Масований удар по Україні 29 грудня

Російські війська зранку 29 грудня завдають масованого ракетного удару по Україні зі стратегічної авіації.

Відомо про прильоти ракет по Харкову, а у Львові про влучання дронів. Також пролунали вибухи у Києві та Дніпрі.

Все, що відомо про масовану атаку на цю мить читайте у матеріалі РБК-Україна.

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